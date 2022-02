Domingo promete chuva e ventania em BH

Temporal com raios e ventos fortes começa já ná madrugada deste domingo (20/2) e deve durar até as 8h da manhã (foto: Defesa Civil/Divulgação)

Vítimas

Trinta pessoas morreram em decorrência das enchentes desde outubro em Minas. O balanço foi foi atualizado pela Defesa Civil neste sábado (19/2).





O total de vítimas deste verão já é maior que o registrado no verão passado, quando 22 pessoas morreram em decorrência das inundações. Só entre 8 e 13 de janeiro deste ano, foram 19 mortos.





Os três últimos óbitos são de uma mesma família em Caratinga, na Região Leste do estado, após desmoronamento de um barranco, na madrugada desta sexta-feira (18). A terra cedeu por volta das 5h, no bairro Santo Antônio. Chovia forte no momento da queda.





Veja o balanço completo da Defesa Civil