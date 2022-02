Acidente e chuva interditam nove trechos de estradas em Minas

O número de rodovias interditadas em Minas por causa das chuvas é atualizado em tempo real pelas concessionárias e pelo DNIT e atualizado pelo Twitter da Polícia Rodoviária Federal (foto: PRF/Divulgação)

A chuvarada que cai sem trégua em Minas Gerais provocou a interdição de trechos de oitos rodovias que cortam o estado, conforme a última atualização da Polícia Rodoviária Federal em sua página no Twitter.Além disso, um acidente no km 475 da BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas, conforme a PRF, interditou as pistas nos dois sentidos. Não há informação de vítimas nem previsão de liberação da estrada para o tráfego.

10h14 - Trânsito totalmente interditado no km 475 da BR 251 em Francisco Sá, em virtude de acidente. Não há previsão de liberação. pic.twitter.com/x2WhZ4dNIR %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) February 19, 2022



O fim de semana tem alerta de chuvas e deslizamentos em Minas. Mais de metade das cidades do estado estão em situação de emergência.