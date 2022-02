Emergência em mais da metade das cidades

Enchente em Betim, no começo de janeiro: cidade é uma das que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 9/1/22)





Mais da metade dos municípios mineiros já decretaram situação de emergência devido aos estragos e danos humanos provocados pelas chuvas. O número de mortos chegou ontem a 30 – incluindo três ocorrência registradas pela manhã – e, em apenas 24 horas, mais 429 pessoas perderam ou tiveram que deixar suas casas. De acordo com boletim divulgado na manhã de ontem pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já são 55.825 pessoas desalojadas e 9.137 desabrigadas no estado no período chuvoso, totalizando 64.962 atingidos.





Na quinta-feira, o número total de afetados era de 64.533. São classificadas como desabrigadas as pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaças de danos em seus domicílios. Já desalojados são as que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas que se deslocaram para casa de parentes ou amigos.





Até quinta-feira, 425 cidades haviam decretado situação de emergência no estado. Ontem, mais uma cidade constava da lista, elevando o total para 426. À tarde, entretanto, informe publicado pelo governo do estado apontou 430 municípios nessa situação.





De acordo com o governo de Minas, o estado já desembolsou R$ 143,7 milhões para ajudar as cidades prejudicadas no período chuvoso, que vai de outubro ao fim de março. Os desembolsos foram feitos a partir de dezembro para 336 municípios que tiveram o decreto de emergência reconhecido pelo Estado. O recurso é referente ao adiantamento das oito últimas parcelas do acordo assinado pelo Executivo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento de dívidas com as prefeituras, herdadas da gestão anterior. Os recursos foram destinados às prefeituras que faziam jus ao pagamento.





Em janeiro, o Estado lançou o plano Recupera Minas, que prevê a destinação de R$ 603 milhões em recursos estaduais para medidas imediatas ou de rápida implementação nas cidades afetadas pelas chuvas. Segundo o governo, prefeituras e atingidos foram ouvidos para um mapeamento da demanda e elaboração dos projetos.





Entre os principais projetos do plano está o pagamento emergencial de um auxílio de R$ 1.200, divididos em três parcelas, aos desabrigados e desalojados no estado. Estão sendo investidos R$ 78 milhões, devendo beneficiar cerca de 60 mil pessoas.





Outra e ação do Recupera Minas será a destinação de R$ 182 milhões para a construção ou reconstrução de moradias populares em localidades afetadas pelas chuvas. Os recursos estarão disponíveis via linha de financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) às prefeituras. O estado atua ainda no trabalho de resgate das vítimas e com a ajuda humanitária, como doações de cestas básicas, colchões, kit dormitório e kit higiene e limpeza como forma suplementar às cidades.





*Estagiário sob supervisão do editor Álvaro Duarte