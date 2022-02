Chuvas intensas devem atingir Minas Gerais nas próximas horas, alerta Inmet

Chuvas intensas podem atingir mais de 600 municípios de Minas, inclusive Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As próximas horas em Minas Gerais devem ser marcadas por chuvas intensas. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para todas as regiões do Estado, principalmente para Zona da Mata, onde a situação é de grande perigo.

Ainda de acordo com o Inmet, nas demais regiões mineiras há alertas de perigo ou perigo potencial de chuvas intensas. Mais de 600 cidades correm risco de receber chuvas entre 30 e 60 mm ou 50 e 100 mm com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O alerta é válido até as 10h deste sábado (19).

Confira o acumulado de chuvas (mm) em BH, nas últimas 12 horas, de acordo com a Defesa Civil Municipal:

Barreiro 6,8

Centro Sul 7,8

Contagem 8,4

Leste 9,8

Nordeste 9,2

Noroeste 5,2

Norte 9,4

Oeste 9,2

Pampulha 6,4

Venda Nova 11,4





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Média Climatológica FEVEREIRO 181,4 mm

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em FEVEREIRO até 18h desta sexta-feira (18):

Barreiro 248,4 (136,9%)

Centro Sul 355,8 (196,1%)

Leste 293,4 (161,7%)

Nordeste 353,6 (194,9%)

Noroeste 288,0 (158,8%)

Norte 358,0 (197,4%)

Oeste 301,8 (166,4%)

Pampulha 306,0 (168,7%)

Venda Nova 445,6 (245,6%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

