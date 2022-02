Zema anuncia para março a recuperação de três rodovias no Triângulo

Segundo Zema, outras 18 intervenções deverão ocorrer em rodovias (foto: Vinícius Lemos) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), assinou nesta sexta-feira (18/2) despacho para início das obras de recuperação das rodovias estaduais MGC-497, MGC-190 e MGC-255 na região do Triângulo Mineiro. As obras custarão mais de R$ 100 milhões e devem começar no próximo mês. O mandatário cumpre agenda hoje em Uberlândia. LEIA MAIS 18:08 - 18/02/2022 Uberaba: quase 20 mil pessoas acima de 18 anos não se vacinaram com 2ª dose

Em relação à MGC-190, o custo para que sejam refeitos 58 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-365 até a cidade de Abadia dos Dourados, será de R$ 40,2 milhões. Ao mesmo tempo, serão gastos R$ 23,2 milhões na obra da MGC-255, entre as cidades de Itapagipe e Iturama.

O valor para investimento, de acordo com Zema, vem do acordo do Estado com a Vale, referente à compensação pela tragédia de Brumadinho. “Em março, vamos iniciar a recuperação das rodovias que estão em um situação que deixam muito a desejar. [As obras] já estão com o recursos separados, licitadas e com as empresas contratadas. E assim que o tempo der uma brecha, as obras serão iniciadas”, disse o governador.





Programa de concessões



O Lote Triângulo Mineiro do programa de concessões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade deverá ser concedido por 30 anos, com investimentos de R$ 2,4 bilhões. Nove rodovias serão colocadas em leilão: CMG-452, BR-365, LMG-812, MG-190, LMG-782, LMG-798, CMG-462, BR-452, MG-427. O edital para a concessão de 627,4 km de extensão de rodovias foi publicado em dezembro de 2021 e o leilão vai ocorrer em março de 2022.



As BRs 365, entre Uberlândia e Patrocínio, e 452, entre Uberlândia e Araxá, são as que mais chamam a atenção dos moradores da região. “No lote do Triângulo temos duas federais. O que combinamos com o Ministério da Infraestrutura: que a gente licitasse e colocasse as federais no nosso lote. Elas são estadualizadas e concedidas”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato.

Outras obras



Ao longo do ano, outras 18 intervenções deverão ocorrer no Triângulo Mineiro, segundo o governador. Os trechos aguardam licitação para obra ou estão com projetos em andamento, representando mais de 40% da malha da região recuperada por meio de obras do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Esse pacote de obras, incluindo as anunciadas para março, pode ultrapassar R$ 324 milhões para a recuperação de trechos.