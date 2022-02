Vaticano reconhece virtudes heroicas da religiosa mineira Irmã Benigna

Papa Francisco autorizou, nesta sexta-feira, 18, a promulgação do decreto para reconhecimento das virtudes heroicas de Irmã Benigna (foto: RQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO) Um passo importante no processo de beatificação de Maria da Conceição Santos, a Irmã Benigna Victima de Jesus (1907-1981), que pode se tornar a primeira santa mineira. Nesta sexta-feira (18/2), o papa Francisco autorizou a promulgação do reconhecimento das virtudes heroicas da religiosa da Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Misericórdia. O processo iniciou na Arquidiocese de Belo Horizonte em 15 de outubro de 2011, marcando a fase diocesana. A fase Romana no Vaticano se iniciou em 15 de abril de 2013.

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor de Oliveira Azevedo, fez uma agradecimento ao sumo pontífice: “Damos graças a Deus por fecundar corações com a força de seu amor e agradecemos, com muita alegria, ao Santo Padre Francisco pela promulgação, hoje, do decreto reconhecendo as virtudes heroicas da Serva de Deus Irmã Benigna. Agora, nos passos para sua beatificação, Venerável Ir Benigna.”





Dom Walmor explicou que se trata de mais “uma etapa importantíssima” no processo até chegar ao passo decisivo de sua beatificação, “intenção pela qual continuamos a orar e pedir insistentemente por esta graça”. E acrescentou: “Muito agradecido, uno-me a cada um, em oração e comunhão, especialmente à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade e da Associação dos Amigos da Irmã Benigna (Amaibem) para celebrar esse momento especial e de grande alegria”.





O processo de beatificação em curso, iniciado na Arquidiocese de Belo Horizonte, mostra que a Irmã Benigna, natural de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, “é uma mulher admirável por sua vida pautada no amor pelo próximo, especialmente enfermos e pobres. Uma história que revela o caminho da santidade vivido e testemunhado na especialidade do amor fraterno”.





Conforme documento da arquidiocese, a mineira Irmã Benigna está presente na vida da Igreja de Belo Horizonte e, de modo muito especial, nas pessoas simples e pobres, a quem sempre acolheu com bondade, generosidade, palavras de esperança e testemunho de fé. “Sua virtude mais marcante, a humildade, é exemplo da discípula sempre fiel aos ensinamentos do Mestre Jesus, interpelando à sua imitação”.





VIDA DEDICADA AOS POBRES





Com o decreto do papa, foram reconhecidas as virtudes heróicas da Serva de Deus Benigna Victima de Jesus, professa religiosa da Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Misericórdia. Caridade e fortaleza foram características da personalidade de Benigna Victima de Jesus, nascida Maria Conceição dos Santos em 16 de agosto de 1907 em Diamantina. Aos 28 anos entrou para a Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Piedade e se dedicou ao acolhimento aos pobres, humildes, doentes e aflitos.





Irmã Benigna foi discriminada por causa da cor da sua pele, pela aparência física e várias doenças, incluindo a obesidade e distúrbios hormonais, que lhe causaram muito sofrimento. Ela escondeu suas mágoas através de seu peculiar senso de humor e da graça, que foi de onde tirou forças para superar dificuldades e continuar a se doar ao próximo, fazendo o bem.





Em 16 de outubro de 1981, após uma vida de entrega, doação e partilha, o seu imenso coração parou. Ela se foi, silenciosa, em paz, lutando até o fim, terminando sua obra grandiosa.





MONSENHOR DOMINGOS

No próximo dia 5 de março, às 11h, no Recanto Monsenhor Domingos, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será realizada a Missa em Ação de Graças pela concessão do título de Venerável Benigna Victima de Jesus e de encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro, presidida pelo arcebispo dom Walmor Azevedo de Oliveira. Segundo a madre Teresa Cristina Leite, “será um momento de muitas bênçãos e graças, que desejamos compartilhar com todos os devotos e com toda a sociedade”.

A Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, anuncia o encerramento da fase diocesana do processo de beatificação de seu fundador, o Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro (1843-1924), que, agora, também segue para o Vaticano.