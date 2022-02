Empregados no comércio decidem que não vão trabalhar no carnaval

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A reunião entre o Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas) e o sindicato dos trabalhadores no comércio terminou sem acordo nesta quarta-feira (16/2) e o comércio ficará mesmo fechado durante o carnaval.O encontro tinha o objetivo de discutir novamente a possível abertura das lojas na terça-feira e na quarta-feira de Cinzas com a convocação dos trabalhadores do setor."Infelizmente, a reunião que o Sindilojas fez com o sindicato dos empregados não caminhou bem. Nós expressamos todas as nossas necessidades, o momento delicado, a importância de abrirmos, pelo menos, na terça-feira. A quarta, pela parte da manhã, não tinha tanta necessidade. Mesmo assim, o sindicato dos empregados negou a abertura", disse Nadim Donato, presidente do Sindilojas após a reunião."Eles não querem que os funcionários trabalhem na terça e na quarta. Infelizmente, o comércio ficará fechado no domingo, na segunda, na terça e quarta, até o meio-dia", continuou.Nessa terça (15/2), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) informou, em nota, que os trabalhadores do comércio da capital não poderão ser convocados para trabalhar neste carnaval, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Ou seja, as lojas poderiam abrir, porém, sem a mão de obra dos empregados.O prefeito Alexandre Kalil chegou a fazer um apelo aos comerciantes para que abram suas lojas normalmente durante o que seria o feriado do carnaval, para que a cidade funcionasse normalmente.O objetivo da prefeitura, ao decretar que não haverá ponto facultativo no feriadão, é conter o avanço da variante ômicron, como ocorreu nas festas de fim de ano.

A convenção dos comerciários estabelece o seguinte funcionamento do comércio no carnaval:

26/02 - Sábado - Funcionamento normal

27/02 - Domingo - Não haverá expediente (compensação antecipada do feriado de 21 de abril)

28/02 - Segunda-feira - Não haverá expediente (Dia do Comerciário)

01/03 - Terça-feira - Não haverá expediente

02/03 - Quarta-feira - Não haverá expediente antes das 12h