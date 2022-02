PRF apreende carreta com mais de 3 toneladas de maconha na BR-262, em Araxá

Droga saiu do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Ibiá - MG e em cidades do Nordeste (foto: PRF / Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite dessa terça-feira (14/2), uma carreta carregada com 3,4 toneladas de maconha, no KM 693 da BR-262, em Araxá, no Alto Paranaíba. No veículo estavam um homem de 35 anos e sua esposa, de 22, que foram presos. De acordo com a polícia, a quantidade localizada de drogas poderia render aproximadamente 6 milhões de reais ao tráfico.

A carreta foi parada em uma operação policial de combate ao crime na rodovia. Durante buscas no interior do veículo, a droga foi encontrada acondicionada em meio a caixas de sementes para pastagem.

Os suspeitos revelaram que a encomenda saiu de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e seria entregue em Ibiá, também no Alto Paranaíba, e depois para cidades do Nordeste. O condutor informou ainda que receberia 10 mil reais pelo transporte.

Diante dos fatos, os dois suspeitos, a carreta e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.