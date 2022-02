Polícia prende suspeita de encomendar a morte do irmão por causa de herança

Equipe da PC de Frutal contou com o apoio da PM da cidade para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na manhã desta segunda-feira (14/2), uma mulher, suspeita de encomendar o homicídio do próprio irmão, por causa de herança. A ação ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro, e contou com o apoio da Polícia Militar.





O crime ocorreu na mesma cidade, no dia 15 de janeiro deste ano, quando a vítima foi morta por disparos de arma de fogo.

Segundo informações do delegado da PC de Frutal, Murilo César Antonini, a irmã de Wilson Mesquita Ribeiro Magalhães, de 38 anos, e os filhos dela, teriam contratado uma outra pessoa para executar a vítima

“Com base em elementos probatórios conseguimos demonstrar que há indícios de que essas pessoas concorreram para a prática deste homicídio”, confirmou Antonini.

Ainda de acordo com o delegado, conforme com as provas, a motivação do crime seria uma herança que a vítima cobrava da irmã, em dinheiro. “Em decorrência disso houve várias discussões e ameaças. A irmã então, ao que tudo indica, juntamente com os seus filhos, teriam contratado o executar do homicídio”, explicou.

Interrogatório

O próximo passado agora da PC de Frutal é interrogar os quatro suspeitos.

“Diante destas oitivas nós vamos poder chegar em outras conclusões. Vamos ver se eles vão colaborar e se vão aparecer outra provas”, complementa o delegado.

Além das quatro prisões, a PC cumpriu mandados de apreensões de materiais nas casas dos suspeitos e que também podem ajudar nas investigações.





“Com base nesses materiais que apreendemos e nas oitivas que serão produzidas, a gente vai partir para o próximo ato investigatório: se é representar pela conversão em preventiva ou deixar eles responderem em liberdade”.

A arma utilizada no crime não foi localizada. “Agora, no decorrer das investigações, a PC vai tentar localizar essa arma”, finalizou o delegado.

No dia do homicídio, a vítima foi morta a tiros quando trafegava com uma motocicleta emprestada pela própria irmã e sobrinhos (suspeitos).



Ainda com relação ao dia do crime, uma outra motocicleta, pilotada pelo executor, emparelhou com a motocicleta da vítima, quando foram efetuados os vários disparos de arma de fogo. Ela morreu no local do crime.