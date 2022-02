Apenas uma regional de BH ainda não superou volume de chuvas para fevereiro

BH já tem oito das nove regionais em risco geológico (foto: Arte Defesa Civil BH)

Oito das nove regionais de Belo Horizonte já superaram os volumes de chuva para todo o mês de fevereiro em 11 dias. Apenas o Barreiro ainda não superou essa marca. Até o momento, choveu 172,4mm (95,0%), de acordo com a Defesa Civil Municipal. A média climatológica para este mês está estimada em 181,4 mm.

Venda Nova continua sendo a regional com o maior volume de chuva nos últimos dias, com 330,8mm (182,4%); seguida pela Regional Centro-Sul, com 247,8mm (136,6%); Norte com 241,4mm (133,1%); Pampulha com 234,6mm (129,3%); Noroeste com 223,2mm (123,0%); Oeste com 215,2mm (118,6%); Nordeste com 211,4mm (116,5%); e Leste com 200,4mm (110,5%).

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, apenas a Região Norte da cidade não está sob risco geológico. Com as chuvas das últimas horas, aumentou de cinco para oito o número de regionais em alerta.

Em função das chuvas e do solo encharcado na cidade, parte de uma residência desabou durante a madrugada no Bairro Aparecida. Uma moradora foi resgatada sem ferimentos.

Os moradores de BH podem receber todos os alertas da Defesa Civil por telefone. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.