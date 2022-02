Decolagem de caça chama a atenção no entorno do Aeroporto da Pampulha

O forte barulho das turbinas do caça A-4KU Skyhawk sobrevoando os céus de Belo Horizonte chamou a atenção dos moradores nas regiões próximas ao Aeroporto da Pampulha os últimos dois dias.

A aeronave, que pertence ao Primeiro Esquadrão de Aviações de Interceptação e ataque da Força Aeronaval, chegou ao Aeroporto da Pampulha na quarta-feira (9/2) e decolou hoje (10/2).

De acordo com a Infraero, a aeronave da Marinha pousou às 8h52 de quarta-feira (9/2) e decolou às 8h19 de hoje.





A Marinha do Brasil, através do seu Comando de Aviação Naval e da Capitania Fluvial de Minas Gerais, realizou cerimônia de entrega do Diploma do Mérito Aeronaval em Belo Horizonte. E Esclareceu que não foi feita nenhuma manobra militar. Foi apenas pouso e decolagem.

A atividade aérea motivou vários comentários no Twitter, com muita gente querendo saber o que estava acontecendo e outras reclamando do barulho feito pelo caça.