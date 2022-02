PM recupera carga de café roubada e apreende R$ 23 mil em notas falsas

Notas falsas foram apreendidas na chácara onde a carga de café foi deixada (foto: Polícia Militar/Divulgação)



Policiais militares de Manhuaçu, na Zona da Mata, prenderam um homem de 46 anos, suspeito de envolvimento no roubo de um caminhão que transportava café nessa quarta-feira (9/2). Os militares recuperaram a carga, avaliada em R$ 84 mil, além de mais de R$ 23 mil em notas falsas.









Os criminosos levaram as vítimas no próprio caminhão. Depois que descarregaram a carga de café, eles abandonaram os dois homens e o caminhão na BR-262, entre Reduto e Martins Soares.









Carro usado no assalto foi apreendido (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A polícia localizou as vítimas e começou a buscar os criminosos. Até que, à tarde, militares localizaram a carga roubada e o carro prata usado no crime em uma chácara em Córrego Fagundes, zona rural de Reduto. Também foram apreendidos R$ 23.250 em notas falsas.





O homem localizado na chácara é dono do carro. Conforme a Polícia Militar, ele foi detido por participar do roubo, armazenar a carga roubada e ainda ter confessado ser o dono do dinheiro falso. A polícia continua à procura dos comparsas dele.