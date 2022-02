MP manda oficiar Saúde de Passos por irregularidades em dietas nutricionais

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi acionado nessa terça-feira (8/2) para apurar irregularidades na armazenagem e falta de distribuição da dieta nutricional enteral, no ambulatório São Lucas, em Passos, no Sudoeste de Minas. O pedido foi protocolado pelos vereadores Francisco Sena (Podemos) e Aline Gomes Macedo (PL).



O promotor Eder Capute informou, no final da tarde de hoje (9/2), que mandou oficiar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), requisitando esclarecimentos.



Ainda segundo a denúncia, no final de outubro de 2021, a funcionária responsável pelo posto pediu demissão da prefeitura, sem que fosse designado um funcionário fixo para o lugar, funcionando em regime de revezamento, ficando no atendimento apenas uma estagiária cujo contrato termina em março de 2022.



O documento destaca a falta de computador em condições de uso no serviço e que desde novembro não há controle de entrada e saída de insumos. Segundo os vereadores, em janeiro, era frequente a falta da dieta enteral no São Lucas.



“A Secretaria Municipal de Saúde precisa ter responsabilidade com o controle das dietas enterais. É um absurdo eles não conferirem a quantidade de caixas que está sendo entregue e simplesmente assinar a nota fiscal sem conferência. Constantemente essas dietas estão em falta no município. Cada lata desse produto é muito cara. É preciso ter seriedade com o dinheiro público. Devido à gravidade da situação, fizemos essa denúncia no Ministério Público”, disse o vereador Sena.



Para a vereadora Aline Macedo, é um descaso muito grande da SMS deixar um serviço tão importante como o de distribuição das dietas enterais com tantos problemas. "Para muitas pessoas esse alimento é o que mantém suas vidas e a falta pode acarretar graves prejuízos." Ela espera que o prefeito Diego Oliveira (PSL) resolva essas questões com prioridade.



Apesar dos sorrisos para posar para a foto de álbum de família, Fabiana e Carlos Eduardo passam aperto: dieta dele custa R$ 30 por dia e está em falta (foto: Arquivo pessoal)



Fabiana Pereira dos Santos, de 36 anos, moradora do bairro Califórnia, sabe bem o que é passar por dificuldade em razão da falta da alimentação. Ela mora com os filhos, Carlos Eduardo, 16 anos, que usa a dieta, e a pequena Julia, de 9. Amparado pela Justiça, Carlos toma uma dieta chamada Isosurse 15, que não foi entregue em janeiro. Ela conta com a ajuda de doações para comprar a dieta, que custa R$ 30 a caixa, e dura um dia só. "Sobrevivemos com o BPC do Carlos porque eu tenho que cuidar dele. A dieta dele fica em R$ 900 por mês, fora o resto das despesas. Eu não sei o que fazer", conta Fabiana.



A secretária municipal de Saúde, Vanessa Cristina Silva Freira, foi procurada por meio da Asssessoria de Comunicação da prefeitura e também pelo WhatsApp pessoal, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. Este texto será atualizado assim que uma posição seja enviada.