Minas Gerais tem mais 14 mil novos casos e 114 mortes por COVID-19

Minas vive alta no número de casos COVID-19 desde o início de 2022 (foto: Divulgação/Governo de Minas) A pandemia de COVID-19, iniciada em março de 2020, continua levando tristeza a Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo governo neste domingo (06/02), 114 pessoas morreram por conta do coronavírus e 14.345 casos foram confirmados.









Ainda de acordo com dados do governo, o estado tem 78,87% da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 74,79% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 31,86%.