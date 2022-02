Homem invade casa e abusa sexualmente de menina que estava dormindo

Adolescente diz ter acordado com um estranho em seu quarto (foto: Imagem ilustrativa - StockSnap/Pixabay) Uma menina de 14 anos vivenciou um despertar traumatizante na manhã dessa terça-feira (1º/2) em São Gotardo, município com 36 mil habitantes do Triângulo Mineiro. Ela foi acordada, dentro do próprio quarto, por um homem a importunando sexualmente.









Ainda segundo a adolescente, ele a tocou em um dos braços e esbarrou mão em seus seios. Ela então acordou imediatamente e começou a gritar por socorro, o que fez com que o suspeito fugisse do local.





Vizinhos informaram aos militares que, no mesmo horário do episódio descrito, viram um homem magro e moreno, usando um capacete branco, dar partida numa moto estacionada próximo à residência da vítima. Ele teria saído do local gritando: "Eu não sou o que você está pensando, não".





A PM conseguiu visualizar a chegada motociclista por meio das câmeras do olho vivo, mas não foi possível identificá-lo. Os agentes chegaram a realizar patrulhamento nas redondezas do Bairro Limoreiro para tentar encontrar o homem, mas ele permanece foragido.

Estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável é previsto no art. 217-A do Código Penal. Popularmente conhecida como ter conjunção carnal com crianças e adolescentes menores de 14 anos, a infração também contempla "praticar outro ato libidinoso" com o público dessa faixa etária ou com alguém que não tenha "o necessário discernimento para a prática do ato".

O texto também diz que, "por qualquer outra causa", (a vítima) não pode oferecer resistência". Isso contempla vítimas que estejam dormindo ou alcoolizada, por exemplo, até pessoas com alguma enfermidade ou deficiência mental.

A pena é reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.