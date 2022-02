Faculdade Ciências Médicas/MG inaugura novo Campus com atendimento 100% SUS

O edifício fica na Avenida dos Andradas, 1.093, em Belo Horizonte (foto: Pixabay/Divulgação)

A Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) inaugurou novo Campus e nova sede do Ambulatório com atendimento 100% do Sistema Único de Saúde (SUS). O Campus II da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) será inaugurado em 10 de fevereiro.

Localizado na Avenida dos Andradas, 1.093, em Belo Horizonte, o novo edifício conta com o Ambulatório Ciências Médicas, 24 salas de aula, 76 consultórios, bloco cirúrgico, sala de fisioterapia, auditório, deck, jardim e refeitório.

Atendimentos

De acordo com a Feluma, o Ambulatório prestará atendimentos a partir de consultas básicas em Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Cirurgia Ambulatorial, e também terá consultas especializadas em Endocrinologia, Dermatologia, Mastologia, Hematologia e Cardiologia. Já em Fisioterapia, os atendimentos são realizados nas áreas respiratória adulta e infantil, ortopédica, neurológica adulta, saúde da criança e saúde da mulher.

Os pacientes de Psicologia também poderão ser atendidos com avaliação neuropsicológica, atendimento psicológico (psicanálise, comportamental e humanismo), psicodiagnóstico e orientação profissional.

No total, são realizados, em média, 4.267 procedimentos mensais, e com o novo edifício, a capacidade irá aumentar em 40%, mais de 6.000 procedimentos por mês.

Campus II

Segundo o presidente da Feluma, Wagner Eduardo Ferreira, o Campus II potencializa o aprendizado. “O novo Campus da Faculdade Ciências Médicas foi criado para ser uma estrutura de formação intelectual e técnica associada ao acolhimento dos usuários do SUS. Desta forma, entregamos para a sociedade o conhecimento produzido no ambiente acadêmico, por meio do atendimento qualificado à população, com foco na atenção básica, equilibrando ações

preventivas e curativas”, explica.

Para ampliar e potencializar a eficiência dos atendimentos e o aprendizado dos alunos, os consultórios foram planejados especificamente para a prática clínica e o acesso à assistência médica. Além disso, serão disponibilizadas salas próprias para discussão de casos clínicos, o que possibilitará uma integração entre teoria e prática.

Abertura

A inauguração do Campus II e Ambulatório Ciências Médicas – MG conta com um evento presencial, localizado na Avenida dos Andradas, 1093, Centro e por uma transmissão ao vivo pelo YouTube.

*Estagiária sob supervisão do subedior Eduardo Oliveira