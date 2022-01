Dez fugitivos da Justiça são presos em Minas nesta semana

Armas, munições, documentos falsos e um carregador foram apreendidos com os suspeitos em Contagem (foto: PMMG/Divulgação )

Nesta semana, 10 foragidos da Justiça acabaram sendo presos em Minas. Na manhã desta sexta-feira (28/1), uma viatura do Comando Tático 39%u2070 BPM, da 2ª RPM, fazia a ronda pela Via Expressa e nas ruas de Contagem.



Os policiais procuravam um HB 20 preto, que tinha sido tomado de assalto, na noite de quinta-feira, no Bairro Água Branca, também naquela cidade. De repente, os policiais avistaram três homens e uma mulher num Fiat Pálio branco, que estava estacionado junto ao meio-fio, na Praça Louis Ensch, na Cidade Industrial.

A suspeita fez com que os policiais mandassem que os quatro parassem e se identificassem. Os quatro se recusaram a apresentar documentos. Um deles tentou fugir, mas acabou contido e preso.

Os policiais solicitaram, novamente, os documentos. Conseguiram, com a ajuda da Central de Operações da PM, identificar os quatro, sendo que dois deles tinham mandado de prisão em aberto, um deles por homicídio. O outro por roubo.

Ao verificarem o veículo, descobriram que era clonado, pois havia vestígios de adulteração na marcação do número do chassis. Nas buscas no interior do veículo, foram encontradas quatro armas de fogo, sendo uma PT Glock com Kit rajada e mira a laser, uma PT Taurus Cal 9mm, uma PT Taurus 840 calibre 40, um revólver calibre 38, um carregador adaptado para 30 disparos e munições de diversos calibres.

Foram então à residência da mulher, no Bairro Masterville, em Sarzedo, e lá foram encontradas duas cédulas de identidade falsas e ainda duas motocicletas de procedência duvidosa. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão de Contagem.