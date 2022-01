Casal suspeito de sequestrar e extorquir idoso é preso na praia

Casal suspeito de integrar quadrilha de extorsão foi preso em um quiosque de praia, em Ubatuba, com droga (foto: Pixabay)

A Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de extorquir um aposentado por meio de sequestro, forçandoó a fazer trasferências bancárias. O crime aconteceu no começo do ano, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Duas pessoas foram presas na cidade e um casal foi detido em Ubatuba, litoral paulista.

“Na ocasião, duas mulheres pediram carona ao aposentado, que resolveu ajudá-las. Quando elas desembarcaram, dois suspeitos abordaram o veículo, ameaçando o condutor com arma de fogo. Entraram no veículo e circularam com a vítima pela cidade”, diz a Polícia Civil.

As investigações apontaram que as movimentações bancárias na modalidade PIX e transferências totalizaram quase R$ 15 mil. Na época, um homem de 24 anos foi preso em flagrante. Outra suspeita, também de 24, teve o mandado de prisão expedido contra ela.

Segundo a polícia, nessa quarta-feira (26/01), foi deflagrada a operação Lendas, que prendeu um casal envolvido no crime. Uma mulher de 30 e um homem de 25 anos foram encontrados em um quiosque na praia, em Ubatuba, litoral paulista.



“Ainda com eles foi encontrado um tablete com 380 gramas de maconha”, afirma.

Os suspeitos foram conduzidos ao presídio e estão à disposição da Justiça.