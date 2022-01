Homem esfrega pênis em duas mulheres em ônibus e é preso em flagrante

Momento em que suspeito é preso no Centro da cidade (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso em Uberlândia por esfregar o pênis em duas passageiras de um ônibus do transporte público municipal. Ele quase foi linchado por outras pessoas que estavam no coletivo e foi preso logo em seguida pela Polícia Militar (PM), no Centro da cidade.

De acordo com testemunhas e com as vítimas, o homem de 27 anos simplesmente abriu as calças e encostou a genitália em uma mulher no ônibus. Ela conseguiu se desvencilhar do abusador. Não satisfeito, ele foi para cima de outra mulher com o pênis exposto, esfregando na segunda vítima.











O crime aconteceu em um dos ônibus da linha entre o Bairro Planalto e Terminal Central, em Uberlândia. Revoltados, passageiros tentaram agredir o suspeito.





O suspeito foi preso no momento em que o ônibus parou na Avenida João Pessoa. Uma guarnição da PM foi informada e, antes de o suspeito ser detido, ele tentou fugir.





Mais uma vez ele foi contido, só que dessa vez fora do ônibus, por populares que sabiam da importunação sexual. O momento da prisão foi filmado por testemunhas. Os policiais, então, algemaram o homem e o levaram para a Delegacia da Polícia Civil.





Uma réplica de arma de fogo e uma porção de maconha foram apreendidos.