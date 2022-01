Catadora de recicláveis denuncia estupro à polícia em Juiz de Fora

A Polícia Militar (PM) informou nesta segunda-feira (24/1) que uma mulher de 39 anos, coletora de recicláveis, acionou as autoridades relatando ter sido vítima de estupro em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Os policiais tomaram ciência do ocorrido no último sábado (22/1), por volta das 12h47, quando foram até a Rua Benjamim Guimarães, no Bairro Vale do Ipê, na Região Central da cidade.