Lar de Idosos de São João Batista do Glória tem surto de COVID-19

O Lar São Vicente de Paulo, de São João Batista do Glória, registra um surto de COVID-19 (foto: Acervo Asilo de São Vicente de Paulo)



O Asilo São Vicente de Paulo, de São João Batista do Glória, Sul de Minas Gerais, enfrenta um surto de COVID-19. O alerta começou na última sexta-feira (21/1), quando dois internos foram levados ao hospital com sintomas e testaram positivo para a doença.





Estava previsto para esta segunda-feira (24/1) um atendimento médico via Secretaria Municipal de Saúde para atendimento e reavaliação de todos os internos. “Estamos oferecendo todo suporte médico e material para acompanhamento dos internos”, disse a secretária municipal de Saúde, Silvânia Vilela. Na sequência, os responsáveis pelo asilo testaram os outros internos. Deles, 16 deram positivo e apenas três negativaram o teste. Os idosos já foram vacinados com a dose de reforço.No domingo (25/1), alguns internos sintomáticos foram encaminhados para avaliação no hospital, passaram por consulta médica, exames de laboratório e diagnóstico. Foram medicados e encaminhados para acompanhamento no Lar.Estava previsto para esta segunda-feira (24/1) um atendimento médico via Secretaria Municipal de Saúde para atendimento e reavaliação de todos os internos. “Estamos oferecendo todo suporte médico e material para acompanhamento dos internos”, disse a secretária municipal de Saúde, Silvânia Vilela.



No momento, dos 21 internos, 17 estão positivos para COVID-19, contando com um que segue internado. As visitas de familiares já estavam suspensas, e continuarão enquanto perdurar esta situação. Os idosos contaminados estão isolados em alas, sendo monitorados diariamente.



Segundo o assistente social do Asilo São Vicente de Paulo, Juliano Vieira, a limpeza está sendo reforçada e será feita uma desinfecção geral no prédio da entidade. “Estamos nos desdobrando, funcionários e diretoria, para frear o avanço do COVID-19”, disse.



Ele também faz um apelo por ajuda: "Quem quiser ajudar nossa entidade pode fazer doações em materiais como Luvas de procedimento, máscaras , álcool em gel e capotes”, disse o assistente social.



O endereço da entidade para entrega de donativos é Rua Manaus, 50, São João Batista do Glória. Quem preferir ajudar em dinheiro pode depositar na seguinte campanha: Banco Sicoob - Agência 3171 - Conta corrente 6425-4 - CNPJ 20 9164660001-49 - Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória.