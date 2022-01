Autor de homicídio em Virgolândia se apresenta à polícia e assume crime

Delegado Rodrigo Nalon presidiu o inquérito que levou ao pedido de prisão do assassino (foto: PCMG)

Um homem de 51 anos, suspeito de assassinar a tiros um jovem de 24 anos em Virgolândia, na Região do Rio Doce, no dia 15 de janeiro, se entregou à polícia nesta segunda-feira (24/1).O crime ocorreu no distrito de Divino de Virgolândia. Segundo o delegado Rodrigo Nalon, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, em frente a um bar, onde o filho do suspeito também estava. O suspeito teria chegado ao local, atirado contra o jovem e fugido em seguida.

A Polícia Civil ouviu testemunhas e levantou outras provas que foram suficientes para o pedido de prisão do suspeito, cuja medida foi deferida pela Justiça.

O suspeito se apresentou à Delegacia de Coroaci, localizada a cerca de 20 quilômetros do local do crime, acompanhado de seu advogado. Em seu depoimento, o suspeito alegou que agiu em legítima defesa, pois teria sido ameaçado pela vítima e outro rapaz que estavam no local, onde estaria acontecendo uma briga. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.