Homem é preso suspeito de homicídio motivado por vingança

O delegado Glaydson Souza comandou as investigações que levaram o criminoso à cadeia (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Muriaé, na Zona da Mata, prendeu, nesta segunda-feira (17/1), um homem de 23 anos, apontado como autor de homicídio ocorrido em novembro do ano passado, no Bairro São Joaquim, e que tinha um mandado de prisão contra si. A vítima, morta com uma facada, foi um jovem de 20 anos.

Segundo as investigações dos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito praticou o crime, que foi motivado por vingança, em parceria com um adolescente, de 17 anos.

O delegado Glaydson Souza explica que o assassinato foi cometido porque a vítima teria delatado o suspeito, que era seu comparsa, em um crime de roubo naquela região.

Ainda segundo o delegado, os levantamentos apontaram que a faca utilizada no crime tinha sido subtraída de uma pessoa que estava embriagada no bairro, próxima ao local dos fatos.

“O maior, aproveitando-se dessa situação, pegou a faca, acompanhado do adolescente infrator, e ceifou a vida da vítima”, diz o delegado, informando que o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.