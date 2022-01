Preso homem que se passou por guarda municipal para abusar de adolescente

A delegada Renata Ribeiro Fagundes (C) conduziu as investigação que levaram abusador à prisão (foto: PCMG)

Um homem, de 51 anos, que se passou por guarda municipal para manter um relacionamento amoroso com uma adolescente, de 13, por dois anos, foi preso nesta quinta-feira (20/1) pela Polícia Civil. Os crimes ocorreram em Belo Horizonte.

O relacionamento teria chegado ao fim, mas o homem teria voltado a procurar a vítima, ameaçando-a para que voltassem a se encontrar. Foi quando ela decidiu procurar por uma policial, amiga de sua família, que a instruiu a registrar a denúncia na Polícia Civil.

Atualmente com 15 anos, a adolescente contou que conheceu o homem quando tinha 13 anos. O início do relacionamento foi através das redes sociais e o homem se apresentou a ela como guarda municipal.

Segundo a menina, os dois passaram a se relacionar de forma consensual. Contou ainda que o amante lhe dava bebidas alcoólicas e drogas. E ainda que, num dos encontros, teria levado um outro homem. A adolescente relatou ainda, que o homem tinha o hábito de gravar, em vídeo, as relações sexuais, mesmo sem o consentimento dela.

Depois de dois anos, ela decidiu terminar o relacionamento, mas quando disse ao homem que não queria mais encontrá-lo, ele passou a ameaçá-la, afirmando que divulgaria as imagens. Desde então, a adolescente passou a ser obrigada a encontrar o homem e e manter relações sexuais.

Por não suportar mais a situação, ela decidiu pedir ajuda a uma policial conhecida da família, através das redes sociais. Diante da gravidade do que ouviu, a policial a orientou a contar para sua mãe. A adolescente seguiu o conselho da policial e as duas fora, juntas, a uma delegacia.

Após a identificação do suspeito, foram definidas medidas cautelares em favor da vítima. O suspeito, que trabalha como vigilante, foi preso em casa, no Bairro Piratininga.

Segundo a delegada Renata Ribeiro Fagundes, foi apreendido com o homem um simulacro de arma de fogo, uma capa da guarda municipal de Belo Horizonte, um aparelho celular, além de outros dispositivos de informática. “Nossa expectativa é de que com esse material consigamos investigar se há outras vítimas, bem como outras pessoas envolvidas nos crimes.”

O delegado Diego Lopes explica que apenas o fato de o homem manter relações com uma adolescente de 13 anos já configura crime de estupro de vulnerável. A lei explicita que adolescentes com idade inferior a 14 anos, ainda que de forma consentida, não podem praticar ato sexual com adultos.



“Como agravante, durante esse tempo, o indivíduo também produziu conteúdo pornográfico com ela. Conseguimos encontrar esse material no celular dele, e ele foi preso também em flagrante por ter armazenado conteúdo pornográfico infanto-juvenil."

Depois de ser ouvido na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o suspeito foi levado ao sistema prisional.