UBSs em JF suspendem vacinação após profissionais de saúde adoecerem

Interrupção temporária na vacinação foi comunicada nesta quarta-feira (19/1) pela Prefeitura de Juiz de Fora (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A vacinação em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi suspensa nesta quarta-feira (19/1) devido ao adoecimento do corpo clínico responsável pela imunização. O comunicado foi feito pela Secretaria de Saúde do município nesta manhã.

Em contato com a reportagem do Estado de Minas, a prefeitura disse que os funcionários foram diagnosticados com síndrome gripal.

Ainda de acordo com a gestão municipal, a UBS do Bairro Santa Cruz aplicou as vacinas normalmente no início do dia, mas não realizou a vacinação de rotina no período da tarde. “A Secretaria de Saúde está trabalhando para que a situação seja regularizada o mais rápido possível”, finaliza o Executivo, em nota.

Vacinômetro

Juiz de Fora também está no rol de cidades de várias partes do país que viram o número de casos confirmados de COVID-19 aumentar diariamente. Somente de segunda para terça-feira (18/1), o boletim epidemiológico trouxe novos 152 casos na cidade.

Conforme a última atualização do vacinômetro municipal, também nessa terça-feira, o município totaliza 465.748 e 428.952 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente. Outras 159.702 aplicações de reforço foram feitas.

A cidade também já tem registrado, desde o início da pandemia, 50.110 casos confirmados de COVID-19 e 2.081 mortes em decorrência da doença.

Vacinação infantil em Juiz de Fora