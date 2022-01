Veja cronograma de cidades que definiram vacinação infantil no Sul de Minas

Davi Arouca, de 11 anos, é primeira criança imunizada em Pouso Alegre (foto: Ascom/PMPA)

Quem vai levar crianças entre 5 e 11 anos para vacinar contra a COVID-19 quer saber se a campanha já tem data definida. Cada cidade estipula um período. Ouro Fino já começou ontem (17/1) e Pouso Alegre, nesta terça-feira (18/01). Prioridade em Minas Gerais é de crianças com comorbidades, com deficiência, quilombolas e indígenas aldeadas. O estado recebeu a segunda remessa, com mais 112,6 mil doses. Na região, prefeituras iniciam ou anunciam a vacinação infantil.



Confira vacinação no Sul de Minas

OURO FINO São aplicadas vacinas em crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidade. A campanha é de 13h às 16h, nos Capuchinhos.



POUSO ALEGRE Aplicação da vacina infantil na Casa da Cultura, após cadastro no Imuniza PA . Para crianças de 11 anos sem comorbidades, é preciso aguardar resposta com agendamento. Para as de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência é só ir diretamente à Casa da Cultura.

ITAJUBÁ Começa a vacinar amanhã crianças de 10 e 11 anos do município, com prioridade para as que têm comorbidades ou deficiências. É preciso fazer cadastro em Começa a vacinar amanhã crianças de 10 e 11 anos do município, com prioridade para as que têm comorbidades ou deficiências. É preciso fazer cadastro em itajubadigital.com.br . A prefeitura agenda a vacinação e envia mensagem por WhatsApp ou e-mail cadastrado. A vacinação será das 8h às 16h, no Tigrão, com apresentação de QR Code do cadastro. Quem não tem acesso à internet ou cartão do SUS, deve procurar a unidade de saúde próxima.

ANDRADAS

Foi um dos primeiros municípios a buscar a vacina pediátrica e começa a campanha amanhã. O objetivo é imunizar crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, comprovada por documentação. O imunizante é aplicado pela equipe do Materno Infantil, de 13h às 16h. A prefeitura tem canal de esclarecimento pelo (35) 3731-3313, das 7h às 13h, em dias comerciais. Ao vacinar as crianças, é possível ajudar a Santa Casa com doações de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza.

INCONFIDENTES





INCONFIDENTES Vai vacinar crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências a partir desta quinta-feira (20/01). Pais ou responsáveis devem apresentar laudo, ou declaração médica com a condição da criança. O ponto de vacinação é o Centro Comunitário, das 8h às 10h.

BORDA DA MATA A imunização começa também nesta quinta-feira. A ESF Monsenhor Pedro Cintra atende o público das 8h às 11h. Podem ser vacinadas crianças com 11 anos sem comorbidades ou as de 5 a 11 anos com comorbidades, ou deficiência. Nos casos prioritários é preciso apresentar laudo médico.

Orientação do Ministério da Saúde é que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou de um responsável maior de 18 anos. Caso contrário, é preciso apresentar termo de autorização da vacinação. Prefeituras recomendam que sejam apresentados cartão de vacinação, documento e cartão dos SUS da criança.



(Nayara Andery - Especial para o EM)