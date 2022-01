Timóteo instala barreiras para evitar tráfego pesado dentro da cidade

Agentes da Defesa Civil de Timóteo e policiais militares orientam motoristas nas barreiras (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação) A Prefeitura de Timóteo montou nesta segunda-feira (17/1) duas barreiras no acesso ao município para impedir o trânsito de caminhões, carretas, veículos pesados e ônibus. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade informou que a interdição do trânsito para veículos de grande porte se deve à identificação de alguns pontos críticos na infraestrutura do município, que não comporta tráfego pesado.

A interdição foi feita porque um dos locais que possui infraestrutura mais sensível: a Avenida Acesita, entre os Bairros Bela Vista e Ana Rita, exatamente no acesso à Cava Grande. “A decisão leva em consideração o risco à vida dos moradores e também dos motoristas, por isso pedimos compreensão de todos para evitar a passagem dentro de Timóteo”, explica Marques Valgas, coordenador a Defesa Civil de Timóteo.

As barreiras foram montadas na saída de Cava Grande, distrito de Marliéria, em direção a Timóteo, e após a rotatória da ponte nova, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo, no sentido ao Bairro Santa Maria.

A recomendação da PRF é que os motoristas dos veículos pesados usem rotas alternativas. Para quem está no Vale do Aço indo para Belo Horizonte, o melhor caminho é entrar na BR-458, em Ipatinga, e seguir Ipaba, Iapu, até a BR-116, um pouco antes de Caratinga. E seguir pela BR- 116 até o trevo de Realeza, onde está BR-262, que dá acesso à BR- 381, sentido João Monlevade e Belo Horizonte.

Nesta rota, os motoristas acrescentam 150 quilômetros à viagem. A mesma rota é indicada para quem saiu de Belo Horizonte e está indo para o Vale do Aço. Quem estiver indo para Governador Valadares, deve ignorar o acesso pela BR-458 e seguir direto pela BR-116.

Os ônibus também estão sendo barrados, por serem veículos de grande porte (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação)

Motoristas relatam condições do desvio

No grupo de WhatsApp “Amigos da BR-381”, os motoristas de automóveis e vans relatam outros problemas causados pelos veículos pesados no desvio. Edmilson Almeida Pinho, um dos integrantes do grupo, diz que o trecho de estrada de terra, próximo de São José do Goiabal, estava muito bom, até antes de receber o tráfego intenso do desvio.

“Os comentários no grupo são de que o tráfego pesado causou muitas rieiras nessa estrada de terra, algumas muito profundas, e os automóveis estão encostando o fundo na terra”, relata Edmilson.

As rieiras são duas marcas profundas na estrada de terra, provocada pelas rodas dos caminhões, carretas e ônibus. “O motorista de um automóvel consegue se livrar de uma rieira, apenas. Ele passa com duas rodas laterais dentro de uma rieira e outras duas na parte alta”, explica.

Pela manhã, os motoristas que comentam no grupo “Amigos da BR-381” disseram que as pistas da rodovia em João Monlevade estavam “uma manteiga”, expressão que signifca que o trânsito está bom e tranquilo. Na saída de Belo Horizonte, segundo os motoristas, o trânsito estava lento, porém, fluindo normalmente, numa velocidade média de 40 quilômetros por hora.