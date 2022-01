Carro na contramão atinge e mata motorista de aplicativo no Sul de Minas

Uma motorista de aplicativo morreu, nesse sábado (15/01), após ter o carro atingido por outro veículo que invadiu a contramão de uma avenida de Pouso Alegre, no Sul de Minas.



Simone Aparecida Faria, de 50 anos, foi socorrida com vida e morreu depois de dar entrada ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio.



A mulher trabalhava como motorista de aplicativo e voltava de uma corrida. Ela também era técnica de enfermagem. De acordo com os bombeiros, que socorreram a motorista, Simone sofreu múltiplas fraturas.



O motorista que provocou o acidente teve fratura nas pernas. Ele foi socorrido consciente. O homem, de 33 anos, se negou a fazer o teste do bafômetro. Testemunhas disseram à Polícia Militar que ele teria saído de uma partida de futebol em uma quadra da cidade.



Ainda segundo a PM, o homem não apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi autuado pela recusa de soprar o equipamento, além do acidente de trânsito.



O acidente



O acidente foi na tarde desse sábado. O carro subia a avenida 'Dique 2', sentido bairro, quando atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.



A motorista de aplicativo descia no sentido Centro, quando teve o veículo atingido de frente. Em ambos os carros, estavam apenas os motoristas. O homem sofreu fratura nas pernas e ficou preso às ferragens, sendo retirado pelos bombeiros.



Irmã da primeira-dama

Simone Aparecida tinha 50 anos e trabalhava como motorista de app (foto: reprodução Facebook)

Simone tinha cinco irmãos, entre eles a primeira-dama de Pouso Alegre, Ana Simões. O corpo dela foi enterrado no final da manhã deste domingo (16/01).Até a publicação desta matéria, não havia mais informações sobre o quadro de saúde do outro motorista.O acidente será investigado pela Polícia Civil. A perícia esteve no local da batida ainda na tarde de sábado.