Polícia prende em BH homens que roubaram carga do Mercado Livre

Produtos dos mais diversos estavam na Fiorino, que foi roubada por quatro homens (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais ) A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRvMG) prendeu em flagrante, na tarde desse sábado (15/01), em Belo Horizonte, quatro homens que roubaram um carro com mercadorias em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de BH. A carga foi recuperada, junto de outros produtos também roubados.









Houve uma perseguição e os carros chegaram a bater. Rendido, a vítima foi abandonada no Anel Rodoviário BH e acionou a PM, que começou as buscas pelo material roubado.





Após uma tarde de buscas, a PM encontrou em um lava-jato do Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de BH, dois homens com produtos dos mais diversos. No local, havia também um giroflex portátil e um aparelho bloqueador de sinais.





Próximo dali, a Fiorino foi encontrada abandonada. Os policiais seguiram com as buscas e encontraram outros dois homens, o HB20 e a chave da Fiorino. Todas as pessoas foram presas em flagrante.





Além dos produtos da Fiorino, a PM encontrou com os homens caixas com mais de mil garrafas de gin, uma arma de fogo de fabricação caseira, uma original, uma réplica e os produtos dos mais variados - estes que estavam na Fiorino. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que seguirá com as investigações.