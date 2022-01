Belo-horizontinos terão fim de semana sem chuva e com calor de 31°C

Manhã de sol e calor de 31° na capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Após o longo período chuvoso que atingiu Minas Gerais na primeira semana de 2022, nesta sexta-feira (14/1) o céu amanheceu ensolarado e o tempo deve esquentar principalmente em Belo Horizonte, onde os termômetros devem permanecer na casa dos 31° durante todo o fim de semana.

No sábado (15/1) pode chover na Região Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já no domingo (16/1), a previsão é de pancadas de chuva para o Sul do estado, Zona da Mata e Triângulo Mineiro.

De acordo com o Inmet, há chance de chuvas no período da tarde para a Região Central, incluindo BH, apenas na segunda-feira (17/1).

O fim de semana na capital será sem chuvas, e as temperaturas devem variar entre 18°C e 31°C.

As temperatura registradas em BH nesta sexta-feira já estavam no patamar do que é previso para fim de semana: a menor foi 18,2°C, na estação do Cercadinho.Já a maior deve permanecer em 31°C. No estado, a mínima ocorreu em Maria da Fé, Sul de Minas, que regostrou 14,5°. A máxima está prevista pos 35°C, no Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais