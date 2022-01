Polícia prende no Mato Grosso suspeito de matar auditor fiscal em BH

Crime foi esclarecido pela inteligência da PCMG e prisão efetuada por policiais da Homicídios de BH (foto: PCMG)

Um homem de 39 anos, suspeito de assassinar um auditor fiscal da Receita Federal foi preso após uma investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio às polícias Civil e Militar do Mato Grosso.Ele estava morando na cidade de Sorriso, no estado mato-grossense, local onde trabalhava como entregador de delivery. Foi flagrado portando documento falso.



O suspeito é investigado pela morte do auditor fiscal da Receita Federal Sibelmar Moreira Santos, ocorrida em janeiro de 2017, em Belo Horizonte. Nas investigações, os policiais mineiros descobriram que o criminoso tinha fugido para o Mato Grosso, seu estado de origem, logo depois de cometer o crime. A partir dessa descoberta, foi pedido o auxílio das polícia Militar e Civil do Mato Grosso.









O auditor fiscal foi encontrado morto em 13 de janeiro de 2017, dentro do apartamento dele, na Rua Goiás, no centro de BH. Segundo apurações da Polícia Civil, nove dias antes do encontro do cadáver, o suspeito chegou ao apartamento da vítima, onde permaneceu por cerca de duas horas.





Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram o homem chegando ao local e se identificando para o porteiro. Depois do crime, ele é visto descendo de elevador, vestido com uma camiseta da vítima e carregando uma mochila, onde estavam pertences roubados do apartamento.





Nove dias depois, o irmão da vítima foi até o apartamento, onde encontrou o corpo já em decomposição, com as mãos amarradas para trás e um ferimento na cabeça, resultado de uma forte pancada.





O criminoso está sendo indiciado por latrocínio e teve mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado para o sistema penal.