Secretário de MG: 'Prazo menor de isolamento evita risco de colapso'

''A Ômicron vai se disseminar tão rápido que os serviços essenciais vão ficar colapsados por tantas pessoas doentes''. Foi o que disse o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (13/1), ao comentar a orientação do Ministério da Saúde para diminuição de dias de isolamento entre contaminados.



"A discussão foi técnica pelo Ministério da Saúde. A ômicron vai disseminar tão rápido que os serviços essenciais vão ficar colapsados por tantas pessoas doentes: serviços de saúde, de transporte público, todos os serviços essenciais vão ser impactados por números de pacientes sintomáticos que não vão poder conviver entre si. Essa medida é fundamental, se não, teremos um risco grande de os serviços essenciais serem afetados", disse.





O isolamento de casos leves e moderados de COVID-19 tem novo prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, vale o prazo de dez dias para cinco dias do paciente completamente assintomático com testagem obrigatória, e sete dias para quem estiver há 24 horas sem sintomas e sem uso de antitérmicos. O anúncio foi feito na tarde de segunda-feira (10/1) pelo ministro Marcelo Queiroga, em Brasília.



Nessa quarta-feira (12/10, um dado chamou a atenção em Minas. O estado registrou recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas, com 18.153 mil registros no período - o maior era de abril de 2021, com 16.479.



O estado tem um total de 2.311.318 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que 81.844 seguem em acompanhamento, 2.172.706 se recuperaram e 56.768 foram a óbito. O novo aumento de casos é visto com preocupação por Fábio Baccheretti.



''A expectativa nossa continua que nas próximas duas semanas a gente atinja o pico, duas três semanas, então vamos continuar subindo, com casos novos, uma contaminação muito aguda como estamos vendo."