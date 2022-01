Infectologista dá instruções para evitar doenças por contato com enchentes

As principais doenças infecciosas são diarreia, hepatite A e leptospirose (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O contato direto com água contaminada pode causar diversas doenças. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Unaí Tupinambás aponta quais são as principais infecções e os modos de prevenção. Além dos prejuízos causados pelas chuvas, como perda materiais, desmoronamentos, entre outros, as enchentes também trazem riscos à saúde humana.O contato direto com água contaminada pode causar diversas doenças. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Unaí Tupinambás aponta quais são as principais infecções e os modos de prevenção.









Unaí ressalta que, após o contato com enxurradas, não é necessário atendimento médico imediato. "É preciso buscar atendimento imediato apenas em caso de sintomas. Neste caso, é importante relatar para os trabalhadores de saúde que foi vítima de uma enchente, que teve contato com água de chuva, enxurrada. Esse relato vai ajudar na resolução do problema", explicou.





Segundo o infectologista, se possível, é importante não ficar muito tempo exposto às enxurradas. Além disso, a higienização do ambiente, dos móveis, e o descarte de alimentos que tiveram contato com a água é essencial para a prevenção.





"A higienização após passada a enchente é importante. A sanitização dos ambientes, da casa, dos móveis, principalmente dos utensílios domésticos, talheres e pratos, com água sanitária", ressaltou.

Confira mais sobre as principais doenças e sintomas

Hepatite A

De acordo com a Secretária de Estado de Saúde (SES-MG), a Hepatite A, não apresenta sintomas na fase inicial. A pessoa exposta a esse vírus, adquire imunidade e não será infectada novamente. É diagnosticado por meio de exame de sangue e, geralmente, é uma doença de caráter benigno, onde o tratamento baseia-se em dieta e repouso.





Seus principais sintomas consistem em: Febre; Fraqueza; Mal-estar; Dor ou desconforto abdominal; Enjoos e náusea; Vômito; Perda de Apetite; Urina escura (cor de café); Icterícia (olhos e pele amarelados); Fezes esbranquiçadas; a diarreia pode ocorrer em crianças infectadas, porém não é comum em adultos.

Diarreia

De acordo com Eduardo Dolabella Cesar, referência técnica de doenças diarreicas da SES-MG, o tratamento da diarreia aguda consiste em hidratação.





"O tratamento da doença diarreica aguda consiste em hidratação por meio do sal de reidratação oral; combate à desnutrição com a ingestão de líquido, soro caseiro, sopas e sucos e fazer o uso adequado de medicamentos após avaliação médica", recomenda a Secretaria de Estado.

Leptospirose

A doença é causada por uma bactéria chamada Leptospira, no qual penetra no corpo da pessoa através da pele que esteve em contato por longos períodos na água ou lama contaminada.





Os sintomas clássicos da doença são: febre, calafrios, mialgia generalizada (dor muscular), cefaleia, dor ao redor dos olhos, podendo ser acompanhados de complicações renais, hemorrágicas, cardíacas, respiratórias e oculares.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen