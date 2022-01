Curvelo suspende eventos privados com mais de 100 pessoas

Festas serão suspensas em Curvelo (foto: Prefeitura de Curvelo)

A prefeitura de Curvelo, no interior de Minas, definiu novas medidas para evitar a propagação da COVID-19 e a gripe H3N2 na cidade. Assim, com o Decreto nº 4.869, suspendeu a realização de eventos em locais privados com público superior a 100 pessoas.