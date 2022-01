Parque do Ibitipoca proíbe visita a cavernas após tragédia em Capitólio

Parque Estadual da Ibitipoca é conhecido por visitações a cavernas, cachoeiras, grutas e mirantes (foto: Leonardo Costa/Divulgação)





Além disso, em nota no site oficial do parque, a população foi instruída a não se aproximar dos paredões rochosos.

Os passeios estão proibidos para prevenir acidentes, mas o restaurante e a lanchonete continuam funcionando.







A coordenação não informou a data prevista para a liberação da entrada nas cavernas. Tradicional ponto de passeio em Minas, o Parque Estadual da Ibitipoca é conhecido por visitações a cavernas, cachoeiras, grutas e mirantes. Para conhecer os trajetos, o interessado deve acessar o site do Parque.





O Parque Estadual de Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata, suspendeu as visitas em cavernas do ponto turístico. A coordenação explicou que há o risco de queda de rochas em razão das fortes chuvas em Minas Gerais e, por isso, os passeios devem ser evitados.A decisão veio após a tragédia em Capitólio, no Sudoeste de Minas, no último sábado (8/1), quando uma rocha atingiu uma lancha no Lago de Furnas, deixando 10 mortos.