Após 250 ocorrências, Juiz de Fora tem estado de emergência decretado

Bairro Industrial, na Zona Norte de Juiz de Fora, foi um dos locais visitados pela chefe do Executivo nesta terça-feira (11/1) (foto: PJF/Divulgação) A prefeita Margarida Salomão (PT) decretou estado de emergência nesta terça-feira (11/1) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, devido às fortes chuvas que estão atingindo o município. Em vídeo publicado nas redes sociais, a chefe do Executivo afirmou que irá “pleitear recursos estaduais e federais para fazer frente às consequências do desastre natural”.

À reportagem, a Defesa Civil atualizou os números informando que, das 9h desta terça até as 18h, foram feitos mais 77 atendimentos, totalizando 250 ocorrências.

Estado de Minas, Conforme mostrou o o Rio Paraibuna, que corta a cidade, transbordou nessa segunda-feira (10/1) , na altura no Bairro Industrial, na Zona Norte, deixando várias ruas inundadas. Conforme a Defesa Civil, esta foi a segunda maior cheia em 20 anos.

Nos últimos quatro dias, choveu em Juiz de Fora mais da metade do esperado para o mês. Nesse período, o volume acumulado representou 59,42% do ideal para janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ontem, o nível do Rio Paraibuna subiu 63 centímetros, atingindo 3,98m, sendo que o nível normal é de 1,40m. O período compreendido entre os dias 7 e 11 de janeiro apresentou volume acumulado de 191,40mm de chuva na cidade. Ainda acima do ideal – mas apresentando tendência de queda –, o rio registrava 3,39m de altura às 17h29.

A ponte Domingos Alves Pereira, popularmente conhecida como ponte vermelha, é uma das que dá acesso ao Bairro Santa Terezinha, na Zona Nordeste, ao transpor o Rio Paraibuna. A estrutura havia sido interditada na tarde de segunda para o trânsito de veículos. Pouco tempo depois, a chuva parou e ela foi liberada. Nesta terça, o Executivo ratificou que, com a “não concretização das previsões de chuvas fortes na cidade”, a ponte segue disponível para os motoristas.

No início da tarde desta terça-feira (11/1), a prefeita Margarida Salomão disse que o Acesso Norte segue interditado. “Ali no Bairro Industrial, onde há a confluência das águas do córrego Humaitá com o Rio Paraibuna, virou um lago. É uma situação triste, e as pessoas que ali moram são vítimas dessa situação há muitos anos”, disse a chefe do Executivo em vídeo publicado nas redes sociais.

“Vistoriamos outras áreas. Na Avenida JK, ao longo do Bairro Democrata, observamos que o córrego de São Pedro teve suas águas retidas pela represa. O alagamento de ontem no Bairro Mariano Procópio tem a ver com o retorno das águas do Paraibuna”, inicia.

“Já no Bairro Linhares houve um deslizamento de terra que comprometeu uma rua no local. Também identificamos e atendemos um forte desabamento no Bairro Três Moinhos”, exemplificou Margarida ao justificar a decretação de estado de emergência na cidade.

No último fim de semana

As equipes da Defesa Civil realizaram vistorias em 67 unidades habitacionais ao longo do fim de semana e 13 imóveis foram interditados. Outras 27 pessoas precisaram desocupar as residências de maneira preventiva.

Uma das ocorrências mais graves aconteceu no domingo (9/1), no Bairro Santa Rita, quando uma edificação desabou parcialmente. Todos os imóveis próximos foram vistoriados e cinco precisaram ser interditados.

Alerta para o risco de contágio por leptospirose

O grande volume de chuvas nos primeiros dias de janeiro tem causado transtornos e a prefeitura alerta para o risco do contato com as águas de enchentes, o que pode causar verminoses, doenças diarreicas, febre tifóide, salmonella, hepatite A e E, cólera, tétano e leptospirose, sendo que esta última é predominante – ou seja, com maior incidência de contaminação.

O período de incubação pode variar de um a 30 dias e normalmente ocorre entre sete e 14 dias após a exposição a situações de risco. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases: precoce e tardia.

A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.

O atendimento para casos suspeitos pode ser feito nas Unidades Básicas de Saúde.