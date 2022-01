Moradores de conjunto habitacional temem desabamento em BH

Barranco cedeu e jogou muro de arrimo no chão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Moradores de um conjunto habitacional na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão temendo a queda de um dos prédios, depois que enormes trincas apareceram nas paredes dos apartamentos nesta terça-feira (11/1). As fortes chuvas também causaram a queda de um muro de arrimo, o que causou ainda mais pânico.

Um barranco, que fica ao lado do prédio, cedeu na noite dessa segunda (10/1). Em seguida, o muro de arrimo que servia de contenção da terra, também caiu. Diversos apartamentos já apresentavam trincas, mas após o episódio elas aumentaram.





José Wilson, síndico do bloco 30 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Já em outro prédio, o bloco 30, que fica em frente do muro que desabou, os moradores também se assustaram, entretanto, não houve registros de rachaduras nas paredes ou outros danos estruturais. De acordo com o síndico José Wilson Alves, 48, ninguém se mudou do local.

"Quando o muro caiu, entramos em pânico, ninguém dormiu. Mas na hora que a Defesa Civil chegou e disse que não há danos no nosso prédio, demos uma tranquilizada. Dois moradores estavam mais inseguros, uma até chegou a se mudar, mas ela disse que volta amanhã", explica.

Hugo Miller, de 26 anos, está na casa da sogra enquanto a situação não se normalizar (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Já no bloco 34, Hugo afirma que os moradores passaram a noite 'em claro' e começaram a mudança assim que foi possível. "A maioria foi para a casa de parentes, não queremos correr o risco. Eu e minha esposa, por exemplo, estamos na casa da minha sogra. Tiramos tudo do apartamento e vamos esperar essa chuva passar para voltar". Já no bloco 34, Hugo afirma que os moradores passaram a noite 'em claro' e começaram a mudança assim que foi possível. "A maioria foi para a casa de parentes, não queremos correr o risco. Eu e minha esposa, por exemplo, estamos na casa da minha sogra. Tiramos tudo do apartamento e vamos esperar essa chuva passar para voltar".

O Corpo de Bombeiros esteve no local na manhã desta terça-feira (11/1) e recomendou que os moradores deixassem o prédio. Já no período da tarde, a Defesa Civil fez uma vistoria nas estruturas e constatou que não tinham riscos iminentes, portanto, os moradores poderiam voltar para suas casas.

Apesar desse aval da vistoria, todos se mudaram do bloco 34. A moradora Paola Silva tem um apartamento no 2º andar e não se sente segura em continuar no local. "Essa noite nem dormimos aqui, estou voltando agora só para buscar meus móveis. A Defesa Civil falou que não vai cair, mas eu não confio nesse prédio todo rachado. Não vou deixar meus filhos lá dentro", diz.

Hugo também não vai ficar no prédio e já planeja se mudar definitivamente. "Vou aguardar um pouco, estou com medo dessa situação e acabar acontecendo uma tragédia. Mas já conversei com a minha esposa e não pretendemos ficar aqui, é muito complicado passar por isso".

Veja a nota da Defesa Civil:

"A Defesa Civil realizou vistoria de risco. Foi constatado tombamento parcial do muro de arrimo e deslizamento de terra do talude. Os responsáveis foram notificados e orientados a manter o isolamento e adotar medidas de recuperação da área afetada. As estruturas dos blocos não foram afetadas."

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira