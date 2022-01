Capitólio: polícia ouve dono de lancha em que estavam vítimas de tragédia

PC procura geólogo para contribuir nas investigações (foto: Bombeiros MG)



Além disso, a polícia também se reuniu nesta terça com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Capitólio, na Delegacia Regional de Passos.









Conforme o Delegado Marcos Pimenta, a PC está procurando um profissional especializado em geologia para contribuir nas investigações. “Entramos em contato com vários geólogos e com a Universidade de Ouro Preto. Em breve, teremos o nome oficial”, afirmou.





Além disso, a PC contará com o apoio da Polícia Federal para escrever o laudo da tragédia.





A área do acidente continua sendo interditada pela Defesa Civil para investigações, mas o Corpo de Bombeiros suspendeu as atividades no ponto turístico. Mas, conforme o Delegado, os bombeiros estão “à disposição da Polícia Cívil” para possíveis demandas.

A #PCMG realiza, nesta manhã (11/1), na Delegacia Regional em Passos, reunião de trabalho com integrantes do @Bombeiros_MG , da @marmilbr , da Defesa Social e da Prefeitura de Capitólio. (+) pic.twitter.com/ZZz4e0Vzkn %u2014 Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) January 11, 2022

A Polícia Civil de Minas Gerais ouviu, nesta terça-feira (11/1), o dono da lancha envolvida na tragédia no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sudoeste de Minas , que matou 10 pessoas no último sábado (8/1). Os prefeitos de Capitólio e São José da Barra também prestaram depoimento.