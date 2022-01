Rio Piracicaba sobe e Fabriciano decreta situação de emergência

O Rio Piracicaba está acima do nível e já desalojou 89 famílias em Fabriciano (foto: PMCF/Divulgação) O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius da Silva Bizarro, conhecido como Dr. Marcos Vinícius, decretou nesta segunda-feira (10/1) situação de emergência em virtude das fortes chuvas. Segundo o gestor, o objetivo do decreto 7.811/2022 é ampliar as ações em andamento e garantir assistência integral à população, sobretudo, às famílias que moram em áreas mais afetadas.

Em Fabriciano, o Comitê de Crise foi ativado e está em operação desde na sexta-feira (7/1), logo quando foi emitido o alerta de fortes chuvas para o fim de semana.

Servidores da Defesa Civil de Fabriciano estão monitorando o Rio Piracicaba (foto: PMCF/Divulgação)

O prefeito Dr. Marcos Vinicius fez um novo apelo às pessoas que residem às margens do rio e ribeirão para que procurem abrigo seguro.

“Não esperem o nível subir ainda mais. Neste momento é preciso preservar a vida, que é o maior bem que temos e depois contabilizar os danos materiais. Infelizmente, a situação é ainda mais grave do que a de 2020 porque as cabeceiras do Piracicaba foram muito afetadas”, disse.

A programação de aniversário de 73 anos de Coronel Fabriciano, que iniciaria nesse final de semana, foi cancelada em solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas.



Abrigo para os desalojados

Em Fabriciano, 89 famílias estão desalojadas. A prefeitura montou três pontos de apoio de atendimento às famílias afetadas:





E.M. Boa Vista (antiga E. E. Dr. Querubino), no Santa Helena

Igreja N. Sra. da Penha, no Manoel Domingos

E. M. Nicanor Ataíde, no Mangueiras (implantado hoje) Nestes locais, a prefeitura oferece serviços de alimentação, guarda de pertences e abrigo, para quem necessitar. No momento, o município não está recolhendo donativos.

“Neste momento, o foco do trabalho é garantir acolhimento, levantar as demandas, cadastrar essas pessoas e suprir as necessidades emergenciais, como alimentação, higiene pessoal e um lugar seguro para guardar os objetos pessoais", esclarece a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

"Também já estudamos a abertura de novos pontos de apoio mais próximo às pessoas em áreas mais afetadas”, complementa.

Até o momento, os bairros mais atingidos foram Manoel Domingos, Dom Helvécio (Prainha) e Mangueiras, Manoel Maia, Frederico Ozanan, Judith Bhering e Floresta. Nestes locais, a prefeitura, inclusive, tem dado o apoio na retirada preventiva de famílias em áreas de maior risco. Foram poucas ocorrências de deslizamentos e quedas de árvores - e as poucas ocorreram em pontos isolados da cidade.



Em caso de ocorrências envolvendo alagamentos ou deslizamentos, a Defesa Civil informou que a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (3406-7352) e Polícia Militar (190).