Estrada que liga macacos à BR-040 segue interditada pelo segundo dia

Ribeirão dos Macacos está muito acima do nível e (foto: Redes sociais/Reprodução)

A estrada que liga São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, também conhecido por Macacos, no Vale do Ouro, à BR-040, segue interditada. A ponte sobre o Ribeirão dos Macacos, próximo à entrada do distrito, está totalmente submersa, desde a manhã de domingo (9/1).

Segundo a Prefeitura de Nova Lima, além disso, há um problema de energia, sendo que uma equipe da Cemig esteve no local, mas a liberação depende que as águas baixem.

No momento, a ligação a Macacos pode ser feita pela estrada para Pasárgada, que liga Macacos ao Vale do Sol. O acesso à comunidade Capela Velha pode ser feito pela estrada que liga a localidade ao Arvoredo e Jardins de Petrópolis. No momento, não é possível a ligação entre o Capela Velha e região central de Macacos devido ao volume de água sobre a ponte que liga os dois locais.