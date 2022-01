Justiça ordena vistoria em barragem da CSN sob multa de R$ 1 milhão por dia

Cenário no entorno da barragem neste domingo (9/1) (foto: Sandoval de Souza/Arquivo Pessoal)

Ontem, deslizamento era menor (foto: Sandoval de Souza/Arquivo Pessoal)

Escorregamento ainda era tímido na sexta (7) (foto: Sandoval de Souza/Arquivo Pessoal)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou, neste domingo (9/1), o envio de equipe da Defesa Civil à barragem Casa de Pedra, mantida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Congonhas, na Região Central do estado. Se a empresa impedir a entrada dos fiscais, será multada em R$ 1 milhão por dia - dinheiro será transferido à prefeitura. Uma fonte afirmou aoque, já nesta noite, equipes de fiscalização entraram nas dependências do barramento.Moradores do entorno da Casa de Pedra estão preocupados com o deslizamento constante de porções de terra nas proximidades da barragem. O líder comunitário Sandoval de Souza disse à reportagem que há queda de materiais de um local conhecido como Dique de Sela, na parte lateral da estrutura. A CSN, por seu turno, garante que os escorregamentos são em área externa e assegura trabalhar para conter o problema."Há a parte da frente da barragem, construída pelo homem. A lateral é em terreno natural", disse Sandoval, ao apontar o Dique de Sela como local dos deslizamentos.Segundo ele, o escorregamento tem aumentado de tamanho há quatro dias. A decisão liminar que permite o trabalho dos fiscais da Defesa Civil é assinada pelo juiz José Aluísio Neves da Silva, que dá expediente em Conselheiro Lafaiete, nas proximidades de Congonhas.A informação a respeito da medida cautelar foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Daniel Camargos, do Repórter Brasil, e confirmada pelo. "O risco de desabamentos de barragem é um quadro que preocupa toda a população local, principalmente a barragem de Congonhas, que há tempos vem sendo motivo de atenção de vários setores, dado ao grande risco que impõe à cidade", lê-se em trecho da decisão.O magistrado afirma ter recebido informações dando conta de tentativas de obstrução do trabalho de fiscalização dos barramentos - que têm, segundo lideranças locais, aproximadamente quatro vezes o tamanho da barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu em 2019, em Brumadinho, matando mais de 270 pessoas.A decisão aponta, ainda, que as constantes chuvas que atingem Minas Gerais tornam ainda mais necessária a vistoria, uma vez que as águas aumentam o risco de incidentes. Ontem, por exemplo, o dique de uma barragem transbordou às margens da BR-040, na altura de Nova Lima, e gerou a interdição da rodovia . Uma pessoa ficou levemente ferida.