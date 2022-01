Bombeiros encontram todos os 10 corpos de tragédia em Capitólio

Acidente em Capitólio deixa 10 mortos (foto: Redes Sociais/Reprodução) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) anunciou há pouco, na tarde deste sábado (9/1), que encontrou o corpo das últimas duas vítimas desaparecidas que estavam na lancha Jesus, atingida ontem brutalmente pela queda da pedra de um cânion em Capitólio , no Sudoeste de Minas.

"Todas as outras pessoas que estavam nas outras lanchas já foram resgatadas, as listas já foram cruzadas", informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, em pronunciamento nesse sábado (8/1).

Mais cedo, havia sido divulgada a lista com a identificação prévia das dez pessoas atingidas. A polícia afirmou que todas as pessoas que estavam na lancha eram conhecidas entre si e estavam hospedadas na mesma pousada na cidade de São José da Barra, no Sul de Minas.





Confira:

Homem, 40 anos, natural de Betim (MG) – seria o piloto

Mulher, 43 anos, natural de Cajamar (SP)

Mulher, 18 anos, natural de Paulínia (SP) – filha da mulher de 43 anos

Homem, 67 anos, natural de Anhumas (SP)

Mulher, 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG) – Esposa do homem de 67 anos

Homem, 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG) – Filho do homem de 67 anos

Homem, 14 anos, natural de Alfenas (MG) – Neto do homem de 67 anos

Homem, 24 anos, natural de Campinas (SP)

Homem, 35 anos, natural de Passos (MG)