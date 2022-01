Prefeito de Raposos chora ao ver cidade alagada: 'Pelo amor de Deus'

AM

Prefeito de Raposos, Serginho da Bota (foto: Redes Sociais/Reprodução) O prefeito de Raposos, na região Metropolitana de Belo Horizonte, gravou um vídeo emocionado falando sobre as chuvas na região que continuam neste domingo (9/1). Nas imagens, Serginho da Bota (PSB) pede para que a população não “desanime” e ajude as pessoas que estão ilhadas.

LEIA TAMBÉM: Rio das Velhas invade cidades da Região Metropolitana de BH





Em seguida, com os olhos cheios de água e a voz embargada, o prefeito suplica à população. “Vamos ajudar. Igual a gente já fez antes. O povo tá sofrendo, gente. E não podemos desanimar, a gente vai dar um jeito. Eu peço isso”, conta.

O prefeito de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, gravou um vídeo emocionado falando sobre as chuvas na região. Nas imagens, Serginho da Bota (PSB), pede para que a população não "desanime" e ajude as pessoas que estão ilhadas. pic.twitter.com/ihd7D9Wrfh %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 9, 2022





Ainda de acordo com o gestor, tem dois dias que ele não consegue dormir. “Eu estou passando pela real situação de Raposos. É uma situação pior que a outra. Quem puder ajudar, por favor ajude. Pelo amor de Deus”, finaliza o prefeito.





Raposos amanheceu debaixo de água devido às chuvas que tomaram a região no sábado (8/1). Após o transbordamento do Rio das Velhas, ao menos quatro bairros foram atingidos: Várzea do Sítio, Matadouro, Vila Bela e Centro.





O Corpo de Bombeiros informou, no fim da tarde de hoje, que realizou o resgate de 21 pessoas. "Demais vítimas se recusaram a sair de suas residências", complementou, por nota.