Homens roubam R$ 5 mil e agridem idoso na zona rural de Pouso Alegre

PM procura suspeitos que assaltaram idoso na zona rural de Pouso Alegre (foto: Terra do Mandu) Um idoso de 73 anos foi vítima de um assalto no Bairro Canta Galo, na zona rural de Pouso Alegre, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (06/01). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois suspeitos chegaram na residência do idoso por volta das 18h30, em um Fiat Uno azul, com duas armas de fogo.



“Os dois pularam o muro e estavam armados; eles deram uma coronhada na cabeça do meu pai, machucou bem a cabeça dele porque ele desmaiou. E reviraram a casa dele. A gente acha que alguém já sabia, pois ele estava com dinheiro lá, R$ 5 mil que ele ia depositar. Levaram alimentos e outros pertences e depois entraram no carro e foram embora”, contou a filha do idoso.

A Polícia Militar segue em rastreamento na busca dos autores e qualquer informação pode ser fornecida pela população pelo 181 ou 190 (denúncia anônima).

(Iago Almeida, especial para o EM).