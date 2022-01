Centros de Saúde com horário ampliado atenderam mais de 5 mil pessoas em BH

Centros de Saúde tiveram os horários ampliados para atender melhor a população com sintomas respiratórios (foto: SMSA/Divulgação) Desde o último sábado (1°/1), mais de 5 mil pessoas foram atendidas nos nove centros de saúde da capital, que estão funcionando em horário ampliado na cidade, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A decisão estender o atendimento se deu em razão da alta procura por consultas de pacientes com sintomas respiratórios.

Já os atendimentos pediátricos nos Centros de Saúde com horário ampliado são realizados de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Após este horário e em fins de semana e feriados, os atendimentos pediátricos devem ser realizados nas UPAs.

As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) atendem normalmente todos os dias durante 24 horas. No entanto, a orientação é que elas sejam procuradas somente em casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.





Confira os Centros de Saúde que estão funcionando com horário ampliado:

BARREIRO: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa

Endereço: Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

CENTRO SUL: Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

LESTE: Centro de Saúde Vera Cruz

Endereço: Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz

NORTE: Centro de Saúde Floramar

Endereço: Avenida Saramenha, 3, Guarani

NORDESTE: Centro de Saúde Cachoeirinha

Endereço: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

NOROESTE: Centro de Saúde Califórnia

Endereço: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

PAMPULHA: Centro de Saúde Santa Terezinha

Endereço: Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

OESTE: Centro de Saúde Vila Imperial

Endereço: Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

VENDA NOVA: Centro de Saúde Jardim Europa

Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa