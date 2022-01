Dois homens são presos no Triângulo por crimes contra mulheres

os dois homens estão presos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Uberada (foto: PCMG)

O descumprimento de medida protetiva contra uma mulher, de 31 anos, e o não pagamento de pensão alimentícia, custou a liberdade de dois homens, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Os dois casos vinham sendo investigados desde o último 24 de dezembro, quando a Polícia Civil recebeu, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), as denúncias, por parte das vítimas.

No caso do homem de 54 anos, que descumpriu o pagamento da pensão alimentícia da mulher, de 66 anos, a polícia descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado e preso nesta quarta-feira (5/1).

No caso do descumprimento de medida protetiva, a mulher tinha um histórico de perseguição e danos patrimoniais relatados. O investigado, de 33 anos, continuou a descumprir a decisão, até que a delegada responsável solicitou a prisão preventiva à Justiça, e esta foi cumprida com o apoio da Guarda Municipal de Uberaba.