Motorista de aplicativo e passageiro são executados no Caiçara, em BH

O duplo homicídio ocorreu numa rua eram do Bairro Alto Caiçara, na noite de quarta-feira (foto: Google maps)

A Polícia Civil investiga o assassinato de um motorista de aplicativo, Vinícius Petrucci Siqueira, de 32 anos, e um suposto passageiro dele, Kaique Daniel Queiroz da Cruz, de 21 anos, ocorrido na noite desta quarta-feira (5/1), no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Os dois foram vítimas de dezenas de disparos. O jovem de 21 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Odilon Behrens. Já o motorista morreu no local. Uma mulher, cujo nome seria Bianca, é suspeita de envolvimento no duplo homicídio.

As duas mortes ocorreram por volta das 21h. Os policiais militares que estiveram no local conseguiram duas testemunhas, que alegam ter ouvido tiros e gritos de socorro. Estes relataram, também, que havia no local e que fugiu depois dos disparos, um Fiat Siena de cor chumbo. Também relataram que havia um homem, de camisa amarela e bermuda clara, que teria sido o autor dos disparos. E que uma mulher, gorda, estaria junto com ele. As vítimas estavam num Palio cinza.



O pai do motorista, Gualter Costa Siqueira, compareceu ao local e contou aos policiais que o filho esteve envolvido com drogas quando tinha 18 anos, mas que depois de ser preso, abandonou seus relacionamentos e não mais mexeu com entorpecentes.

O pai contou ainda que sempre monitorava os movimentos do filho, pelo celular, e que na noite de quarta-feira, tinha feito uma corrida até Ibirité, na Região Metropolitana. Pouco tempo depois, estranhou o fato do filho estar parado no endereço onde ocorreram os tiros, no Alto Caiçara, por muito tempo, e resolveu ligar para ele. “Meu filho disse que estava esperando o dinheiro de um cliente para o pagamento de uma corrida”, disse aos policiais.

Mas como o filho continuava parado no local, por mais tempo, resolveu ligar novamente, mas Kaique não atendeu. Foi quando resolveu ir ao local e se deparou com a cena do crime.

Pistas

O celular de Vinicius foi encontrado no local e as conversas mantidas por ele são as principais pistas da polícia. O aparelho registra uma longa conversa com uma mulher, Bianca, que teria combinado encontrar no referido endereço, onde ocorreu o duplo homicídio.

No celular também foi encontrado um endereço, no Alto Caiçara, que poderia ser de suspeitos envolvidos no crime. Os policiais estiveram no local, mas a casa estava vazia.