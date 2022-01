Carro atropela criança de 9 anos em BH e deixa moradores apreensivos

A criança foi socorrida por uma ambulância do Samu (foto: Imagem ilustrativa - Rodrigo Clemente/PBH)

Um atropelamento de uma criança de apenas 9 anos assustou os moradores do Bairro Lindeia, na região do Barreiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h para atender a ocorrência na Rua Dona Judith de Morais e Barros, próximo a uma escola municipal.

Nem as circunstâncias do acidente nem o carro que atropelou a vítima foram divulgados. No momento do atropelamento, dezenas de moradores e curiosos se aproximaram do local.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava mais próximo do local do que o próprio Corpo de Bombeiros.

A vítima ficou consciente, embora apresentasse um trauma na testa, e foi encaminhada a um hospital para realizar exames complementares.