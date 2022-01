Alta de 150%: taxa de transmissão da COVID-19 em Uberaba chega perto de 2

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, aplicou até ontem um total de 552.484 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite de dessa segunda-feira (3/1), registrou uma nova alta na taxa de transmissão da doença na cidade: o salto foi de 1,26, que vinha sendo registrado desde 27 de dezembro, para 1,91.

Além disso, segundo o atual boletim, os casos positivos da COVID-19 em Uberaba, desde o início da pandemia, ulturapassaram a marca de 47 mil, mais precisamente 47.005.

Leitos de hospitais privados, que começaram o ano zerados, ainda conforme o atual boletim epidemiológico, estão ocupados agora por quatro pessoas (duas em enfermarias e duas em UTI). Já na rede pública há neste momento 10 pacientes COVID internados (seis em enfermarias e quatro em UTIs).



Ao mesmo tempo, com o avanço da vacinação, o número de mortes em Uberaba tem caído nos últimos meses.

Em dezembro de 2021, foram registradas 16 mortes, sendo que, em novembro, 20 moradores da cidade morreram de COVID e, em outubro, foram 33 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi abril, quando foram registradas 240 mortes.

Em 2022, nenhuma pessoa em Uberaba morreu vítima da COVID-19.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (3/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Segundo informações da Central de Vacinas de Uberaba, neste momento, cerca de 22 mil pessoas estão em atraso com a segunda dose (aproximadamente 10% do público vacinado com a primeira dose), ou seja, aproximadamente 90% do público alvo (pessoas acima de 12 anos) foi vacinado com a dose de reforço.