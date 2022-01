União garante habilitação de 30 UTIs para Santa Casa de Patos de Minas

As 30 UTIs já estão ativas, mas são custeadas pelo Executivo local (foto: Lélis Félix/Divulgação) A Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, teve 30 leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde. Com isso, a unidade passa a receber subvenção federal para manter o funcionamento. A publicação já foi feita no Diário Oficial da União.



As 30 UTIs já estão ativas na Santa Casa, mas são custeadas pelo Executivo local. “Desafoga os cofres públicos e permite direcionar os recursos a outras demandas igualmente importantes”, disse a secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta.



Na última semana, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, teve um reunião com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga em Brasília e outra pauta que o município do Alto Paranaíba espera ser viabilizada é a também habilitação da Santa Casa para prestar atendimento a pacientes com câncer, em parceria com o Centro Oncológico AZ do Noroeste.



“O ministro foi a favor dessa reivindicação, o que deve se concretizar ainda no primeiro semestre de 2022. Até lá, vamos custeando os atendimentos por meio de convênio direto com a clínica”, explicou Falcão.



Os representantes municipais ainda levaram ao ministro a situação dos pacientes cardiológicos em tratamento pelo SUS. Segundo o prefeito, a intenção é trazer de volta a Patos de Minas a cardiologia, que há alguns anos foi levada para fora da macrorregião.